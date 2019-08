Musica vintage e sfilata di beneficenza: al Bagno Marlin di Punta Marina va in scena la solidarietà

Il 10 agosto alle ore 18 al Bagno Marlin a Punta Marina si terrà la sfilata del Mercatino di Beneficenza “1 mano x 1 sorriso” della Caritas della Parrocchia Torrione: sfileranno alcune modelle professioniste, amiche e clienti del bagno. E’ previsto anche un aperitivo.

Al mercatino i cittadini di Ravenna portano abiti in eccedenza dei quali ci si vuole sbarazzare. Il mercatino li rivende ad un prezzo simbolico e l’utile viene usato per aiutare famiglie e persone bisognose. E’ un mercatino con articoli di qualità, alcuni ancora nuovi. Ci sono dei capi veramente belli e di marca che verranno messi in vendita al termine della sfilata ad un costo simbolico.

In sottofondo, tanta musica italiana in vinile anni 70/80/90 a cura di Dj Zampi.