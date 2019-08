Prepariamoci a un intenso weekend di sole e di caldo, come si conviene in pieno agosto. All’orizzonte solo qualche velatura e qualche nuvola, ma nulla che possa disturbare chi è in vacanza. E nulla che possa attenuare il caldo per chi resta in città. Queste le previsioni di Arpae.

Venerdì 9 agosto

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature massime pomeridiane comprese tra 30 °C sui rilievi e 34 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 28 (rilievi) e 33 km/h (pianura). Mare poco mosso.

Sabato 10 agosto