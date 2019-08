San Lorenzo tra balli country e stelle cadenti al bagno Insieme a Te di Punta Marina

Notte di San Lorenzo a ritmo di musica e balli country allo stabilimento balneare “Insieme a Te” di Punta Marina: sabato 10 agosto l’associazione Insieme a Te e Wild Angels Romgna saranno uniti per una serata a tutto divertimento. A partire dalle 21, allo stabilimento di Punta Marina dedicato alle persone con gravi disabilità, ci sarà aria di festa, con balli, musica e animazione per tutti.

“A volte – commentano dall’associazione – la vita ci regala imprevisti e non sempre facili, ma la forza sta in questo, superarli e comprendere che c’è sempre un modo per divertirsi e godere al 100% dei momenti belli. La carica energetica del ballo country dei Wild Angels Romagna, che meglio lo rappresentano, è il motore di questa serata volta a raccogliere fondi per questa bellissima iniziativa e Associazione che si impegna quotidianamente nel regalare sogni a tante persone con diverse disabilità”.

Per info: pagina fb di Associazione Insieme a Te e Wild Angels Romagna.

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/875806416112195/