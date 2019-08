Armonie in Abbazia: a Casola Valsenio il duo Sisti Ragazzini esegue musiche sacre

Domenica 11 agosto alle 18.30, con ingresso ad offerta libera, l’Abbazia di Valsenio a Casola Valsenio ospiterà il secondo atto del ciclo di concerti Armonie in Abbazia. Protagonista sarà il duo femminile composto dalla soprano Ottavia Sisti e dall’organista Lucia Ragazzini.

Il concerto Musica Sacra in Abbazia prevede un programma di musiche del repertorio sacro di Schubert, Gounod, Frank, Mozart e alcuni brani popolari riarrangiati per voce soprano.

Ottavia Sisti fin da giovanissima ha mostrato una spiccata sensibilità artistica e voce dal timbro lirico naturale. Diplomata al Conservatorio di Pesaro, ha un vasto repertorio che spazia dalla musica sacra, liriche francesi, lieder tedeschi, arie e romanze da opere famose, brani da musical e operette, melodie pop. E’ stata ospite in diverse trasmissioni tv. Dal 2001 collabora come insegnante di canto lirico e moderno in diverse scuole di canto del territorio regionale.

La sua duttilità e versatilità le hanno permesso di far parte di diversi gruppi e progetti musicali con importanti artisti.

Lucia Ragazzini ha studiato pianoforte con il maestro Giorgio Farina al Conservatorio di Rovigo e poi con il maestro Denis Zardi, diplomandosi al Conservatorio di Rimini. Ha suonato in diverse formazioni all’interno della scuola di musica “Sarti” di Faenza, anche come solista. Ha partecipato a diversi concorsi e conseguito il primo premio nei giardini dell’Aulos. Dal 2011 è pianista del gruppo Quarti di Luna.