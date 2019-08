Com’è fatto un albero? I piccoli lo scoprono a Classe al Chiaro di Luna for Kids

Nuovo appuntamento rivolto ai piccoli nell’ambito della rassegna estiva promossa da RavennAntica Classe al Chiaro di Luna for Kids: lunedì 12 agosto alle ore 18, presso l’Antico Porto di Classe, Oh quanti alberi. Com’è fatto un albero? Se ne scoprirà la struttura e inventeranno forme, per creare alberi d’argilla dai tronchi forti e dai rami fitti, tra le cui chiome perdersi a immaginare. A cura di Blu Sole – Arte, sensi, emozioni. Per bambini dai 5 ai 10 anni.

Tariffa: € 6 a partecipante (accompagnatori gratuito). Prenotazione obbligatoria: 0544 478100.

Alle ore 19, visita guidata Alla scoperta dell’Antico Porto di Classe.

Tariffa: € 7 a persona (ingresso + visita guidata).