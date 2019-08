“Lunaria e Serenella”: ai Magazzini del Sale di Cervia inaugura la mostra ceramica di Gabriele Gambuti

Oggi, domenica 11 agosto dalle ore 18.00 alle 22.00 presso la Sala Rubicone -Magazzini del Sale di Cervia si inaugura la mostra personale di ceramica “Lunaria e Serenella” di Gabriele Gambuti. L’artista in questa mostra presenta lavori in ceramica di cui vasi, piatti, busti ed animali umanizzati, pezzi inediti realizzati in terra cotta e dipinti con smalti, cristalline.

Il colore va a connotare in profondità le opere. Le tinte si aprono ad una vasta gamma cromatica: dai colori più spenti del verde, vinaccia, rosso scuro a quelli del rosso vivo, l’arancione e l’azzurro. La mostra resterà aperta al pubblico dal 11 agosto al 20 agosto 2019

ORARIO DI APERTURA : DALLE 20.00 ALLE 23.00

INGRESSO LIBERO