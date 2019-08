Marino Bartoletti porta il suo “Bar toletti 3. Così ho sedotto facebook” a Cervia, la spiaggia ama il libro

Marino Bartoletti, uno dei più noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani che nella sua carriera ha diretto il Guerin Sportivo, fondato Calcio 2000, diretto la testata sportiva di Mediaset e della Rai, condotto La domenica sportiva, il Processo del lunedì, Pressing e ha ideato Quelli che il calcio, sarà a Milano Marittima martedì 13 agosto alle 21.30 in viale Ravenna per presentare “Bar toletti 3. Così ho sedotto facebook” – ed. Minerva. Prefazione di Vittorio Macioce. Tavole di Matitaccia.

Dopo il successo letterario di “Bar Toletti. Così ho sfidato facebook” e “Bar toletti 2. Così ho digerito facebook”, Bartoletti torna in libreria con la terza raccolta di racconti ironico, colto e sferzante, appassionato e sincero. Una raccolta di racconti dedicati ai fatti salienti e ai personaggi più chiacchierati dell’ultimo anno, da giugno 2018 a maggio 2019, che hanno come protagonisti musica, sport, televisione, fatti di cronaca e tanto altro ancora.

Conduce la serata il Caporedattore centrale San Marino RTV Sergio Barducci.

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

Qui, come ho già detto, non c’è bisogno di gridare. Se ci sei, ti vedono. Ti sorridono. Ti stringono la mano. Ti raccontano una storia e poi ascoltano la tua. Questo non è un mercato delle cose perdute. È vivo. Non sa di muffa. Non ci si perde nella nostalgia. Il padrone di casa sopra il sorriso porta baffi eleganti, come una firma, come un segno da riconoscere al buio, come un patto tra brava gente, di cui ti puoi fidare. È questo il segreto del Bar Toletti. Non c’è rissa, non c’è inganno, non si fanno pettegolezzi e quelli che urlano non trovano la voce. No, non si spacciano parole a vanvera, qui si raccontano storie.

È così che Marino ha sedotto altre migliaia e migliaia di avventori, storia dopo storia, giorno dopo giorno, parlando di Abdon l’istriano o del pugile Sandro che sulla faccia aveva una carta geografica di cicatrici, dell’orfano che in una notte al Prater di Vienna ritrovò suo padre caduto in volo, di un’illuminazione africana che aveva il volto di Nelson Mandela, di tutto quello che puoi trovare sfogliando, e ascoltando, un White Album, il capolavoro di quattro ragazzi arrivati da Liverpool, o di quando il ’68 non era un numero su una maglietta, ma una stagione da vivere, inebriandosi di sogni.

È il diario di un seduttore che disegna trame sulla tovaglia e ridefinisce le mappe del mondo, dove appaiono e scompaiono e si intrecciano tempi e stagioni e nulla va disperso e il futuro si incarna finalmente nelle vite che viviamo e si bagna in quelle che abbiamo vissuto.

Marino Bartoletti, laureato in Giurisprudenza, è uno dei piu’ noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani. Ha iniziato l’attività giornalistica con Il Resto del Carlino per poi passare al “Giorno” al fianco di Gianni Brera. Ha seguito dieci campionati del mondo di calcio, dieci Olimpiadi, centinaia di gran premi di auto e di moto, decine di Giri d’Italia; oltre a essere stato alla direzione del “Guerin Sportivo”, ha fondato e diretto “Calcio 2000”. E’ stato direttore sia della Testata sportiva di Mediaset che di quella della Rai, nonché dell’Enciclopedia Treccani dello Sport. In tv ha condotto fra l’altro la “Domenica Sportiva”, il “Processo del Lunedì”, “Pressing”, ha ideato “Quelli che il Calcio”.

Per “Il Giorno” è stato inviato di calcio e di motori. Ha ideato e curato l’Enciclopedia Panini del calcio italiano.

Ha ideato e diretto con Giorgio Comaschi la trasmissione quotidiana di Radio Rai 2 “Via Emilia Night” e successivamente “Ciao Ciao Sanremo”, una vera e propria enciclopedia del Festival di cui è forse il più apprezzato “storico” riconosciuto (ne è stato anche opinionista, giurato e persino selezionatore delle canzoni in gara sia fra i giovani che fra i big).

Per la sua capacità di “tenere il palco” su ogni argomento se lo sono contesi gli organizzatori delle più famose rassegne italiane di “talk show” (“CortinaIncontra”, “La Versiliana”, “StintinoChiAma”).

E’ stato opinionista, giurato e selezionatore delle canzoni in gara a Sanremo. Nel 2017 ha scritto e messo in scena due spettacoli teatrali di grande successo.

Dall’agosto 2016 ha una pagina Facebook seguita da migliaia di lettori. Sempre nel 2017 ha pubblicato, con l’editore Minerva, il primo Bar Toletti. Cosi’ ho sfidato facebook; nel 2018 Bar Toletti 2. Cosi’ ho digerito facebook e nel giugno 2019 Bar Toletti 3. Così ho sedotto facebook. Ha scritto inoltre, uscito a fine maggio 2019, per l’Editore Gallucci “La squadra dei sogni. Il cuore sul prato” (disegni di Giuseppe Ferrario).

