Cervia, Borgomarina Vetrina di Romagna: una serata dedicata ai fondatori di Milano Marittima

È in programma per giovedì 15 agosto, alle ore 21, a Cervia, nel Piazzale Maffei, antistante la Torre San Michele, un nuovo appuntamento culturale di Borgomarina Vetrina di Romagna. L’incontro è dedicato ai Fondatori di Milano Marittima e si tiene con la collaborazione del Centro Studi Grande Milano.

Parteciperanno alla serata Paola Romagnoli, nipote di Giuseppe Palanti, artefice della fondazione di Milano Marittima; Giovanni Fattorini, nipote di Giovanni Brugnoli, primo custode della Società Milano Marittima. L’introduzione storica sarà di Renato Lombardi. È prevista la proiezione di immagini d’epoca con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti. Sono in programma intermezzi musicali con Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini, con brani d’epoca e musiche dedicate al mare e alle vacanze.

Nel corso della serata verrà messo in rilievo il ruolo dei fondatori milanesi nella nascita di Milano Marittima, a cominciare dal grande artista Giuseppe Palanti (1881-1946) autore nel 1912 del piano regolatore della nuova città turistica, nato con l’idea di realizzare una “città giardino” nella millenaria pineta di Cervia, con l’obiettivo di “sposare la poesia alla praticità del vivere”.

Milano Marittima fu voluta da pionieri milanesi e lombardi, espressione di una realtà all’avanguardia in campo nazionale sotto il profilo economico, culturale e sociale. Palanti era stato insegnante all’Accademia di Brera, collaboratore del teatro Alla Scala di Milano, pittore, artista, decoratore, urbanista; egli intravide le potenzialità di sviluppo turistico del territorio cervese e, in particolare, di quella parte dove insisteva la millenaria pineta.

I fondatori ricordati furono per l’anno 1912: BIANCHI FELICE, FACHERIS GIOVANNI, GALLI GIUSEPPE, GAVAZZI GIUSEPPE, PALANTI GIUSEPPE. REDENTI ALBERTO, TEMPINI NAPOLEONE.

Per l’anno 1924: NOVA AUGUSTO, ORTI ANSELMO, PIRINOLI GEROLAMO, REDAELLI ENRICO e SAGLIO ETTORE.

L’elenco del 1912 fa riferimento ai componenti della società “Milano Marittima per lo sviluppo della spiaggia di Cervia”. L’elenco dei fondatori del 1924 fa riferimento ai componenti della CIVAM (Cooperativa Italiana Villini e Alloggi al Mare e al Monte) che nel 1924 affiancò la Società Milano Marittima.

Oltre ai precitati fondatori merita una menzione particolare BRUGNOLI GIOVANNI, custode della Società Milano Marittima, pioniere del turismo cervese e uomo di fiducia dei fondatori della Città giardino.