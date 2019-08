È tutto pronto per lo sbarco degli autori di Ferragosto: come ogni anno, la rassegna letteraria “Cervia, la spiaggia ama il libro” presenta infatti l’arrivo sulla spiaggia di Cervia di molti autori, che poi incontreranno il pubblico durante le presentazioni della giornata. L’appuntamento è per giovedì 15 agosto alle 10.30 sulla spiaggia di fronte al Grand Hotel. Sono attesi Giancarlo Mazzuca, Marino Bartoletti, Ivano Marescotti, Paola Barbato, Arrigo Sacchi e Andrea Mingardi.

Ogni anno l’evento è abbinato ad una causa di solidarietà e quest’anno è stato dato sostegno all’AIL Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Saranno presenti alcuni rappresentanti della Delegazione AIL Cervese costituita nel giugno 2018.

AIL RAVENNA, sezione provinciale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, è da 25 anni impegnata nel sostegno del paziente emopatico attraverso raccolte fondi per sostenere la ricerca. Il maggiore impegno è dedicato al Servizio di Assistenza Medica Domiciliare, che dal gennaio 2018 è affiancato anche due psicologhe a domicilio per il paziente e i familiari. Oltre alle campagne istituzionali di Uova di Pasqua e Stelle di Natale AIL, organizza eventi locali allo scopo di far conoscere le attività dell’associazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche delle malattie ematologiche. Tutto questo è possibile solo grazie all’impegno dei tanti volontari che la sostengono.