La festa dei vicini 2019 vede l’ultimo appuntamento a Villa Prati

Giovedì 22 agosto 2019, presso la corte della chiesa delle Abbadesse, a Villa Prati, si terrà l’ultimo appuntamento della Festa dei Vicini 2019.

A partire dalle 19 i residenti nella frazione potranno ritrovarsi per cenare assieme e conoscersi meglio. Ci saranno tagliatelle e pizza fritta per tutti e gli ospiti potranno portare dolci e vino da condividere con gli altri commensali. Organizzano il Consiglio di Zona e l’associazione L’Incontro.

L’organizzazione invita a raggiungere la sede dell’iniziativa in bicicletta mentre chi arriverà in auto potrà parcheggiare nel cortile del civico 29. Dalle 18 alle 23 via Abbadesse sarà chiusa al traffico fra gli incroci di via Guarno e vicolo Tasselli. In caso di maltempo la festa si terrà presso la Câ di Prè, in via Sinistra Canale Inferiore 103.

Si concludono così gli appuntamenti della Festa dei Vicini 2019, promossa dall’assessorato alla Partecipazione del Comune e dai Consigli di Zona e che da giugno e per tutta l’estate ha coinvolto più di mille cittadini in quindici ritrovi conviviali in strade, parchi e aree private di Bagnacavallo e delle frazioni.