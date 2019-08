Attesi a Lido di Classe i volontari di Nati per Leggere

Proseguono a Lido di Classe gli eventi collaterali al Festival Naturae, giunti alla penultima settimana. Nella mattinata di domani, giovedì 22 agosto, il tradizionale appuntamento con il Lido delle Favole per i più piccini è ospitato dal bagno Katia, in via Pessagno 16: si intitola “Lupi sotto il solleone” ed è curato dai lettori volontari di Nati per Leggere Ravenna.

Sempre domani, ma nel pomeriggio e in notturna, pedalata guidata al museo Classis, all’antico Porto di Classe e al centro di Ravenna. Si parte alle 16 davanti all’Arena del Sole, rientro previsto alle 23. L’escursione è a cura di Angelo Gasperoni dell’Associazione Culturale Castiglionese “Umberto Foschi”.

Infine, il venerdì mattina è tradizionalmente dedicato ai laboratori pratici, per il ciclo “Praticamente al mare”. Venerdì 23 agosto alle 10, al bagno Pura Vida di viale Caboto 20, è in programma il laboratorio teatrale “C’era una volta all’ìmprovviso”, a cura dell’Associazione 05 quarto Atto.