Chiamo il taxi e mi sento fare un quarto grado

Nella giornata del 30 luglio mi sono recata alla San Francesco per un piccolo intervento di giornata.

Io non guido ma la città è pur sempre servita bene nonostante tutte le difficoltà, ma quello che mi ha fatto arrabbiare è che alle 12.00 quando ho chiamato il taxi, mi sono sentita rispondere che ero in una zona difficoltosa e non era semplice avere un taxi.

Inoltre l’operatore mi ha fatto una serie di domande tra le quali perchè volevo il taxi, quante persone eravamo e dove dovevo recarmi.

Mi sovviene una domanda ma se pago perchè sapere tutte queste cose?

Fatto sta che sono stata in attesa oltre 13 minuti per poi venir a piedi alla stazione.

Sono veramente delusa

M.M.