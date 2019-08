Luca Brighi Soul Mood atteso in Piazza Unità d’Italia a Ravenna

L’evento, in programma nella piazza Unità d’Italia a Ravenna il 22 agosto 2019 a partire dalle 21,15 rientra nella rassegna “Che Spettacolo la Piazza” a cura dell’associazione Blues Eye.

Luca Brighi, nato a Recife (Brasile) nel 1986, è diplomato all’Accademia Superiore di Canto di Verona e attualmente prosegue i live con varie formazioni ed artisti tra cui: Mad Fellaz, Francesco Boldini, Francesco Perale, Pierfrancesco Boldini, Me & The Modular Ensemble, The Soul Brothers, Brown Style con Michele Bonivento e Francesco Inverno, ed alcune formazioni acustiche.

Nel maggio 2018 Brighi ha realizzato, grazie a Francesco Boldini e Valli Henry-Boldini, il suo album I AM contenente dieci canzoni inedite.