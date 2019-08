Venerdì 23 agosto 2019 alle ore 19.30 in centro a Ravenna, presso il negozio di musica Jean Music Room, in via Girolamo Rossi 41, si terrà la presentazione del libro di Ivano Marescotti “Fatti veri”, con la presenza e la conduzione dell’autore.

Jean Music Room è un negozio che vende e acquista musica, dove trovare vinili usati originali e nuovi anche su ordinazione, cd, libri musicali, locandine di film, impianti hi-fi stereo usati e nuovi, articoli per la pulizia del vinile. Inoltre si effettuano riparazioni per Hi-fi stereo vintage.

Foto 2 di 2



Aperto da neanche un anno, JMR ha già una forte identità di spazio culturale. Ogni mercoledì sera alle 19.30 è in programma Salotto vinile, un’ora tematica di racconti, storie e vino ideata e curata da Gianni Corbari. I salotti sono condotti da appassionati , musicisti ed esperti e sono appuntamenti esclusivi.