L’Emilia Romagna Festival approda a Russi con le chitarre di Saša Dejanović in “Viva España”

Domenica 25 agosto alle 21 nell’Ex Chiesa in Albis di piazza Farini a Russi, appuntamento con il concerto ” Viva España”, musica spagnola del XIX e XX secolo, di Saša Dejanović (chitarre) e con la partecipazione di Donato D’Antonio (chitarra) per l’Emilia Romagna Festival.

“Emilia Romagna Festival” è la rassegna concertistica regionale unica nel suo genere, si svilupperà anche quest’anno su quattro province – Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena – presentando, nell’arco di poco più di due mesi, moltissimi ospiti e altrettanti spettacoli che prenderanno vita negli oltre venti comuni del territorio.

Saša Dejanović, Nato a Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) nel 1965. Si dedica alla chitarra classica fin dalla prima infanzia, entra nella scuola di musica nella sua città natale nel 1974.

La sua formazione continua presso l’High School of Music di Sarajevo e Zagabria con il prof. Istvan Römer, dopo aver studiato chitarra all’Academy of Music di Zagabria, nella classe del professor Darko Petrinjak. Dopo aver vinto una serie di importanti competizioni, prima dei 19 anni, nel 1986, riceve una borsa di studio dal Fondo per giovani musicisti sotto la Concert Direktion Zagreb, finanziata su iniziativa di Ivo Pogorelich, e specializzato presso la “Accademia Internazionale Superiore di Musica” in Italia, con il professore Angelo Gilardino. Conclude i suoi studi al “Royal College of Music” di Londra.

Partecipa a numerosi festival e workshop di chitarra classica in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Ungheria e Germania. Collabora con professori come David Russel, Hubert Käppel, Neil Smith, Roberto Aussel, Wolfgang Lendle.

Si è esibito in importanti sale da concerto come Philharmonie (Colonia), Kursahl (Wiesbaden), Deutschen Oper Am Rhein (Düsseldorf), Johannes Brahms Saal (Karlsruhe), Bachsaal (Aschaffenburg), Vatroslav Lisinski, Istituto croato di musica e Mimara (Zagabria), Jean Renoir (Parigi), Kitara (Saporro), Teatro Colon e Teatro Nacional “Cervantes” (Buenos Aires), Real Coliseo (El Escorial), Teatro Monumnetal, Ateneo e CC de la Villa (Madrid), Caja Madrid (Aranjuez e Barcellona ), Conde de Ansures e Auditorio de Ferias (Valladolid), Auditorio “Alfredo Kraus” (Las Palmas de Gran Canaria), così come in altre sale da concerto in Austria, Svizzera, Italia, Stati Uniti, Cile, Argentina e Giappone, ricevendo numerose recensioni, specialmente dalla stampa spagnola, tedesca, francese, giapponese e croata.

Al suo concerto al C.C. de la Villa, il titolo dell’articolo della rivista di musica spagnola “Ritmo” recita “Excelente interprete” (interprete eccellente), e più tardi a Parigi un critico classico del programma radiofonico musicale “Musiques Courtoise” lo definisce chitarrista eccezionale, discendente di Segovia e Yepes.

Oltre ai vari CD ha registrato per reti tedesche, austriache, spagnole e croate. Una delle sue ultime esibizioni come solista è stata il concerto per chitarra e orchestra Malcolm Arnolds Op.67, accompagnato dalla filarmonica della Repubblica Ceca, diretto dal Maestro Alfonso Scarano. Il suo ultimo disco “Senderos” è apparso 2017 a Zagabria (Croazia).

Attualmente vive e lavora a Vrsar (Croazia-Mare Adriatico), dove dirige il Guitar Festival “The Sea & Guitars”.

Per info

Ufficio Cultura Comune di Russi

Via Cavour 21

Tel. 0544 587641

Email. cultura@comune.russi.ra.it