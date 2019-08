Lista per Ravenna lancia l’allarme: “Minacciose scorrerie ladresche nel borgo San Biagio”

Lista per Ravenna ha posto un’istanza rivolta al presidente del Consiglio Territoriale Centro Urbano di Ravenna in merito alle pericolose scorrerie ladresche nel borgo San Biagio di Ravenna.

Stefano Donati, capogruppo de la Lista per Ravenna, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo nella parte nord del borgo San Biagio, in pieno Centro Urbano, esattamente nella zona della scuola elementare Camerani incentrata sulle vie, tra loro strettamente collegate, Felisatti, Bargigia, e Lovatelli e sulla Federico Fabbri breve strada a fondo chiuso che da questa si dirama.

Da due mesi e mezzo, un gruppo di abitanti del posto segnala con preoccupazione problemi seri di sicurezza in orario notturno, finora non fronteggiati dall’amministrazione comunale. Episodi gravi, descritti dettagliatamente anche negli aspetti minacciosi per i residenti, sono avvenuti il 29 luglio alle 23.30 nel buio stradello pedonale che, partendo dalla via Bargigia, costeggia la scuola Camerani e il 3 agosto, tra le 2 e le 3.30, all’interno di una casa di via Felisatti provvisoriamente non abitata.

Ma altri numerosi se ne sono verificati, tutti a scopo di furto, da parte di malintenzionati che penetrano nelle case dopo aver scassato porte o finestre, finanche spaccandole con asce. Dopo le 21.00 non è consigliabile uscire di casa, specie per le persone anziane o deboli, a causa della frequente presenza su strada di alcuni giovani, in apparenza probabili consumatori di stupefacenti, alcuno verosimilmente noto ai servizi”.

Le richiesta de la Lista per Ravenna tramite Stefano Donati:

Questi fatti rendono necessario in zona, da parte delle forze dell’ordine, un pattugliamento non occasionale. Nello specifico si segnala come Lista per Ravenna abbia presentato, da oltre sei mesi, in Consiglio comunale un ordine del giorno ancora in attesa di essere discusso, contenente la proposta di un immediato prolungamento del turno notturno della polizia municipale dall’1.00 alle 2.00. Abbiamo però richiesto più volte che, entro il 2019, i turni coprano anche tutta la notte, considerato che il Corpo della nostra polizia locale è stato potenziato, nel giro di un anno, con una cinquantina di nuovi agenti e ispettori.

Strategica però, per favorire le incursioni banditesche, nonché operazioni di spaccio, è la pessima illuminazione notturna dello stradello pedonale e ciclabile a servizio della scuola Camerani, ubicato tra le vie Bargigia e Fabbri. Su richiesta di Lista per Ravenna, ad opera di Alessandro Garofalo, nostro consigliere territoriale, esso venne opportunamente rifatto nell’estate 2010, asfaltandolo e dotandolo di fogne per l’acqua piovana.

Pur già provvisto di cavidotti e pozzetti per accogliere i cavi elettrici ed i pali dell’illuminazione pubblica, il Comune non ha mai installato i tre lampioni mancanti, nonostante Garofalo stesso, a seguito anche di episodi con spaccio di droga, li abbia sollecitati il 29 ottobre 2015 (vedi il testo allegato, con foto). Da qui passano i residenti e i bambini che si recano a scuola, ma anche gli atleti delle società sportive che frequentano la palestra della scuola sino alle 23,00. La sicurezza dei cittadini attende dunque inutilmente da nove anni che si faccia luce su questo stradello.

Istanza

Rivolgo perciò al presidente del Consiglio Territoriale in indirizzo la presente istanza, affinché, a norma dell’art. 45 del regolamento di tali Consigli, consulti formalmente gli uffici e/o gli organi dell’Amministrazione comunale aventi competenza sulla Polizia municipale e sull’area delle Infrastrutture civili comprendente il servizio Strade e l’ufficio Illuminazione pubblica, allo scopo di verificarne la disponibilità ad effettuare tempestivamente gli interventi di cui sopra loro spettanti, riferendone l’esito al nostro Consiglio, e comunque al sottoscritto.