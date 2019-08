Sbandieratori e Musici. A Faenza Il sorteggio de l’Ordine di Esibizione a Faenza il 31 agosto

Il Campionato italiano Assoluti Sbandieratori e Musici, movimento che interessa oltre 300 Gruppi di tutta Italia, si appresta ad inaugurare la nuova edizione. Il sorteggio de l’ Ordine di Esibizione si svolgerà sabato 31 agosto 2019 in Municipio a Faenza. alle ore 11.00 nella sala Bigari presso il Comune di Faenza Piazza del Popolo, 31.

È partito infatti il conto alla rovescia per la Tenzone Aurea, il campionato nazionale della massima serie dei musici e sbandieratori appartenenti alla FISB – Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giuochi e Sports della Bandiera – che si terrà a Faenza dal 13 al 15 settembre 2019.

La “Tenzone Aurea 2019” si svolgerà nelle piazze del centro storico di Faenza (Piazza del Popolo e Piazza Xi Febbraio) e vedrà in competizione 22 Gruppi provenienti da tutta Italia con oltre mille atleti tra sbandieratori e musici e con migliaia di spettatori al seguito, alla scoperta non solo della manifestazione ma anche della nostra città e del territorio circostante.

Come spiegato dal Presidente del Consiglio dei Dieci e della Aps organizzatrice Valerio Testa, si è infatti reso necessario per gli organizzatori spingersi anche fuori dal territorio faentino per coprire le necessità alberghiere dei presenti. Nel sorteggio 20 gruppi parteciperanno a tutte le specialità (Singolo, Musici, Grande Squadra, Coppia e Piccola Squadra) mentre altri 2 gruppi sono presenti come WILD CARD nel Singolo la Contrada Santa Maria in Vado Ferrara e nella Coppia il gruppo del Cardinal Borghese di Artena.

Per Faenza parteciperanno tutti i 5 rioni: – Rione Nero nei Musici, Piccola e Grande Squadra; Rione Verdenella Coppia con i fratelli Massimiliano e Filippo Rossi; Rione Giallo nel Singolo con Nicolò Benedetti e Coppia con Simone Lionetti e Nicolò Benedetti; Borgo Durbecco nel Singolo con Lotti Riccardo e Rione Rosso con il detentore del titolo italiano di Singolo Raffaele Rampino Jr titolo conquistato a Ferrara a settembre 2018.