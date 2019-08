Strada degradata e pericolosa a Pietramora

Tra un paio d’anni nelle cartine , la strada che da Marzeno passa da Pietramora e arriva al tiro a piattello , verrà colorato di blu. Ovvero, passerà da strada a torrente. Il degrado dell’asfalto è così avanzato da essere un pericolo oggettivo.

Ovviamente mancano i guardrail laterali ma questo è un dettaglio, se la strada fosse in buono stato. Ora che in alcuni tratti si configura come torrente sarebbe utile averli a bordo strada, ovviamente tutti ci aspettiamo che venga ripristinato il manto stradale.

La mancata manutenzione dei fossi laterali fà si che l’acqua corra sulla strada, scavandola fino realizzare veri e propri torrentelli. Brisighella è un comune collinare, suona strano come non riesca a monitorare lo stato delle strade, elemento fondamentale per le comunità delle nostre colline.

Sanzio