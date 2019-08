Torna il villaggio street food con CerviaGustaLibro e i truck di qualità

Sotto la Torre San Michele venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 si aprono le porte al mese del food, della tradizione e del buon vivere per Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.

L’artigianato tipico è un valore per il turismo e per il Bel Paese. Da qui la collaborazione con CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, CNA e Confartigianato, ma anche con alcuni artigiani capaci, con i loro Truck del gusto, di far conoscere il meglio del territorio e dell’Italia al mondo.

Nel #villaggiostreetfood19 hanno un posto d’onore i truck di qualità di “Romagna in Truck”, che si sono uniti, con storie e anime diverse, per lanciare, proprio da Cervia, il manifesto dei truck di qualità.

Aspasso è un format realizzato da Simone e Silvia e le loro proposte partono dal territorio Romagnolo per raccontare nei piatti la storia di confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, la cultura dell’Appennino e quella dei produttori di alta qualità. A Cervia verranno proposti piatti con i loro ormai mitici passatelli.

“Al Volo, gustati la vita” nasce dall’idea di Grazia e Fulvia e da un vecchio Citroen del 1969. L’idea è portare le tigelle e la cucina romagnola in giro per le strade, la campagna, la città e il mare. Facendo della proposta gastronomica attuale una scoperta del gusto, con divertimento.

“CuoreMio” è il sogno di Eleonora diventato realtà. Eleonora ha lasciato un lavoro sicuro, vicino a casa e ha deciso di credere in sé e nei suoi ricordi. E proprio dalla memoria pescano i suoi dolci, che vogliono essere un omaggio alla propria mamma e al mondo dell’infanzia. Oggi Eleonora è mamma di un bimbo e sa che il cibo è coccola e ristoro, per questo nei suoi biscotti si ritrovano i gusti più buoni, quelli dell’affetto e della cura.

ManiCarretto. Piccola cucina in movimento è un’idea innovativa che nasce dall’incontro di due amici, Nicoletta e Marco. La roulotte d’epoca è stata riallestiva a cucina su quattro ruote e all’interno lo chef, Marco propone uno dei gusti più prelibati della cucina italiana: la polpetta. Ci sono quelle di carne, di pesce e vegetariane, tutte nelle varianti fritte, in umido con sugo per fare la scarpetta o per essere servite su un panino aperto, con prelibate salse in accompagnamento. Dalle abili mani di Marco nasce poi “la chizza”, della tradizione antica reggiana. Gnocco fritto ripieno di prelibatezze. Il gnocco, chiuso a tortello, rigorosamente a mano, è fatto con farine antiche macinate a pietra.

Va Gina, la roulotte vintage restaurata da Andrea e Nicola, è un’autentica Lander anni Sessanta. A CerviaGustaLibro verranno proposti i Burger Gourmet, con prodotti selezionati del territorio e abbinamenti creativi. Ma perché il nome Va Gina staccato? Un nome che genera in chi lo legge sensazioni e pensieri e che porta chiunque a chiedere, abbassando la voce, che cosa significhi. Lo spiegano Andrea e Nicola stessi “Va Gina, ovvero Vai Gina!, che richiama il nome che i primi proprietari avevano assegnato alla roulotte.

Birrificio Artigianale San Giuseppe nasce sulle colline cesenati, a Casalbono, dove Michele e Jenny, già titolari dell’agriturismo “I Filari”, coltivano nell’azienda di famiglia, l’orzo necessario alla piccola produzione di birra. Obiettivo comune è quello di produrre e servire prodotti sani, piacevoli, legati al territorio e in grado di sorprendere e soddisfare il gusto di una clientela sempre più attenta. Con un occhio rivolto alla tradizione e uno rivolto alle nuove esigenze, questa birra agricola arriva al cuore delle persone spillata direttamente dal fianco di una vecchia Ape Piaggio ristrutturata e attrezzata per ben figurare in fiere ed eventi di ogni genere.