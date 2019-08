Lavori di ripristino in provincia di Ravenna: riapre la Tosco Romagnola

Nella mattinata del 22 agosto 2019 è prevista la riapertura della strada statale 67 “Tosco Romagnola”, nel tratto tra l’incrocio con la strada provinciale 45 (km 209,150) e l’intersezione con la statale 16 “Adriatica” (km 213,511), in provincia di Ravenna.

La chiusura era stata disposta il 25 ottobre scorso in seguito ai fenomeni di dissesto in località Chiusa di San Bartolo. I lavori, da parte della regione Emilia Romagna, hanno riguardato il ripristino e la messa in sicurezza dell’area.

Per consentire l’ultimazione degli interventi, nel tratto tra il km 210,900 e il km 211 verrà istituito il limite massimo di velocità fissato a 50 km/h.