Inaugurato a Ravenna il Campionato mondiale di paracadutismo con tute alari

Il 23 agosto 2019, al bagno BBK di Punta Marina, si è tenuto il lancio degli atleti con le bandiere delle proprie nazioni ad inaugurare i Campionati mondiali di paracadutismo con tuta alare, organizzati per la prima volta in Italia. Si tratta del primo Campionato federale europeo, in programma all’aeroclub Pull Out di Ravenna, dal 23 al 30 agosto.

Per la prima volta, l’evento mondiale, giunto alla quinta edizione, si terrà in Italia e sarà valevole anche come primo campionato federale europeo. Sarà inoltre l’occasione per l’aeroclub Pull Out Ravenna di festeggia il 30° anniversario dalla fondazione.

La manifestazione è patrocinata dalla Federazione Aeronautica Internazionale – FAI, dal Comune di Ravenna, da AeroClub d’Italia (AeCI) e dal CONI e richiamerà a Ravenna oltre 68 atleti provenienti da 16 Paesi e 15 giudici mondiali FAI. Dal 25 al 30 agosto si svolgeranno i lanci di gara di tutti gli atleti partecipanti, mentre la cerimonia di chiusura si terrà il 30 all’aeroclub Pull Out con le premiazioni, accompagnate dall’esibizione spettacolare del campione mondiale di aliante acrobatico, Luca Bertossio.