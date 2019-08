Polisportiva Disabili di Ravenna attesa al parco Teodorico per una giornata di riconoscimenti

Gli atleti e i volontari della Polisportiva Disabili a Ravenna si recheranno domenica 25 agosto 2019, intorno alle 18, nella splendida cornice del Parco di Teodorico. Il gruppo sarà accolta dalla Cooperativa San Vitale in collaborazione con l’ASD Centro Sport Terapia Judo Ravenna.

Ad accogliere gli atleti saranno presenti esponenti del CONI e del CSI di Ravenna, l’Associazione Sportabilia e altre realtà territoriali coinvolte dall’Amministrazione Comunale, che ha gentilmente concesso il patrocinio all’iniziativa e messo a disposizione l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Sport e l’Ufficio Stampa del Comune.

Valle Camonica e Matera sono due territori che hanno molto in comune: entrambi sono inseriti nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, sono accomunati dalla pietra (parliamo di incisioni rupestri per la Valle dei Segni, dei Sassi – le abitazioni tipiche – e delle pitture rupestri per la città della Basilicata), e tutte e due sono connotate da una longeva tradizione artigiana che nel corso del 2018 le ha viste intrecciare scambi culturali e condividere progetti.

Non è tutto: il 2019 è un anno molto importante per entrambe. In Valle Camonica ricorre il quarantennale dalla nomina a Sito Unesco dello sterminato patrimonio di incisioni rupestri presenti sul territorio, Matera è invece la Capitale Europea della Cultura 2019.

Per celebrare questo incontro e due ricorrenze tanto importanti la Polisportiva Disabili Valcamonica, con il sostegno e il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica – e in particolar modo di Simona Ferrarini (Presidente Distretto Culturale Valle Camonica), Sergio Bonomelli (Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco) e Massimo Maugeri (Assessore allo Sport) – ha ideato e sta organizzando «DAI SEGNI AI SASSI. Valle Camonica – Matera», un viaggio in 8 tappe in handbike, carrozzina a spinta e tandem per non vedenti.

Dal 24 al 31 agosto 2019 una carovana di atleti e volontari della Polisportiva Disabili Valcamonica attraverserà l’Italia affrontando circa 1.200 km di strada e lungo il percorso incontrerà Amministrazioni, Enti, Associazioni, territori che sono inseriti nella lista del Patrimonio Unesco e altri che si stanno candidano per il prestigioso riconoscimento.

Sarà un viaggio in nome della Cultura e dello scambio di esperienze, dello Sport e dell’Inclusione sociale e saranno tante le storie e gli amici che la Polisportiva incontrerà lungo il cammino, che toccherà – tra le altre tappe – anche Amatrice e località delle Marche e dell’Abruzzo colpite dal terremoto, al fine di portare un segnale di solidarietà, forza e capacità di non arrendersi tipiche degli Atleti con Disabilità.