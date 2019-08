Cimice asiatica. Caselli: “Convocato vertice in Regione con associazioni agricole e produttori ortofrutticoli”

“Siamo assolutamente consapevoli dell’impatto negativo sulle coltivazioni della cimice asiatica, tanto che è già convocato un vertice mercoledì prossimo, 28 agosto, in Regione con le Associazioni agricole e le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli” ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, dopo l’allarme lanciato da Coldiretti Emilia-Romagna sulla grave situazione causata dalla presenza delle cimici asiatiche.

“Insieme valuteremo e adotteremo le misure più efficaci per sostenere un comparto come quello agricolo, fondamentale per l’economia regionale” conclude l’assessora.