Bagnacavallo. Patto di amicizia con il Comune di Pollutri: domenica la firma

Domenica 1 settembre alle 11 si svolgerà, presso la sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo, la cerimonia di firma del patto di amicizia fra i Comuni di Bagnacavallo e Pollutri, in provincia di Chieti.

Il sindaco di Pollutri, Nicola Mario Di Carlo, sarà ospite in città assieme a una delegazione di circa venti pollutresi, che parteciperanno il giorno precedente, sabato 31 agosto, al Festival del Volontariato bagnacavallese.

Per l’occasione, saranno allestite e inaugurate, alle 18, due mostre fotografiche di artisti di Pollutri. “Con gli occhi e con il cuore” è un’esposizione, presso la sala di Palazzo Vecchio, di sedici fotografie di paesaggio a cura di Marianna Della Penna, mentre “Chi va per mare, il mare se lo prende” proporrà nell’atrio del Municipio immagini di Alfonso D’Ippolito accanto a oggetti recuperati sulla battigia e restaurati.

Domenica 1 settembre, dopo la cerimonia, la delegazione di Pollutri parteciperà al pranzo del volontariato organizzato presso l’ex circolo Frassati di Bagnacavallo e aperto a tutti (prenotazioni 338 8025907).

Il patto, approvato dal Consiglio comunale bagnacavallese a febbraio, è stato sottoscritto dalle due amministrazioni a Pollutri nel marzo scorso. I rapporti di amicizia con la città abruzzese, intessuti già da decenni da alcuni cittadini bagnacavallesi, si sono consolidati negli ultimi anni grazie a proficui scambi fra le associazioni dei due comuni, reciproche visite e un’intesa istituzionale fra le amministrazioni – spiegano dagli uffici del Comune.

Il contatto iniziale fra le due città risale al 2013, quando il Comune di Pollutri attribuì la cittadinanza onoraria alla memoria del bagnacavallese Giancarlo Galassi il quale, negli ultimi anni di vita (è venuto a mancare nel 2010), con la sua presenza a Pollutri aveva contribuito alla realizzazione di alcune iniziative culturali che suscitarono grande attenzione e interesse. Notevole impulso ai contatti tra Bagnacavallo e Pollutri è venuto anche dalla signora Virginia Vitali, vedova di Galassi, insignita nel marzo 2019 della cittadinanza onoraria.

Le due realtà, per quanto di dimensioni diverse (Bagnacavallo ha oltre 16.700 abitanti, Pollutri circa 2.300), hanno punti in comune. Entrambe, infatti, fanno parte di un’Unione di Comuni e dedicano molta attenzione alla promozione dei prodotti tipici dell’enogastronomia locale. Inoltre, sia l’una che l’altra ospitano un’oasi naturalistica: il Podere Pantaleone (Bagnacavallo) e il Bosco di Don Venanzio (Pollutri). Tutti elementi che hanno costituito le basi per avviare lo scambio di esperienze tra le due comunità.