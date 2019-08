Cultura e street food: piace il format CerviaGustaLibro

Con 150 mila contatti Facebook e Instagram e l’approvazione del pubblico, che ha seguito le tre serate di CerviaGustaLibro 2019, si è conclusa la quinta edizione di questo evento dedicato alla narrazione del cibo, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani per il Comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo, il Parco della Salina di Cervia, Cna e Confartigianato, Consorzio Cervia Centro e Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”.

Il successo della manifestazione è dovuto alle interviste ai big del settore, a cominciare da Gino Fabbri, Presidente dell’Accademia Maestro Pasticceri Italiani, Sebastiano Caridi, vincitore del reality “Il più grande pasticcere”, Carlo Alberto Borsarini, grande chef di Castelfranco, come ama definirsi lui “cuciniere” e Bruno Damini, giornalista e critico cinematografico. È piaciuto molto, poi, il Villaggio dello streetfood di qualità. Nel villaggio sono stati presenti per tre giorni: Aspasso, Al Volo, gustati la vita, CuoreMio, ManiCarretto. Piccola cucina in movimento, il birrificio artigianale, i Filari di Calbono e Fuori Orario, burger di alta qualità.

“Il format piace – ha sottolineato Letizia Magnani – perché coniuga le due principali narrazioni sul cibo, quella intellettuale, coi protagonisti delle interviste e quella materiale, dei truck food. Agli incontri brillanti si sposa, insomma, la capacità del saper fare con le mani, il tutto condito dal buon gusto del cibo di qualità. Quest’anno in particolare abbiamo toccato alcuni temi, come quello della grande tradizione italiana della miglior pasticceria, nella prima serata, quello della qualità della ristorazione e del cibo di confine, fra Emilia e Romagna, nella seconda, infine il connubio, appassionate, fra cinema e cibo nell’ultima sera. Si è trattato di un percorso di narrazione e di crescita per la manifestazione”.

“La manifestazione non solo è un punto di riferimento per il pubblico e per gli autori – ha sottolineato il Sindaco di Cervia, Massimo Medri – e di questo ringrazio l’ideatrice, Letizia Magnani, ma è anche un contenitore di idee e di cultura del cibo, che ben si inserisce nel percorso che come amministrazione intendiamo portare avanti. Cervia è capitale del turismo, ma anche dell’ambiente, con un’alta vocazione alla cultura. E quella del cibo di qualità è a pieno titolo la vocazione da percorrere. Ringrazio oltre gli autori, che hanno accettato il nostro invito, il pubblico e quanti hanno collaborato per il successo dell’evento. La Torre San Michele, luogo simbolo della città, ha fatto da cornice per l’interessante programma, un salotto nel quale si è parlato di cibo e futuro. Il successo ed il prestigio dei protagonisti pongono le basi per la prossima edizione che sono sicuro sarà ancor più sorprendente, così come la collaborazione messa in campo con pubblico e privati per la realizzazione di questa edizione da record”.