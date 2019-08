Faenza. Cavina e Bonetti alla Bottega Bertaccini con il recital “Zavagliando”

Raccontare la Romagna e le storie che la popolano usando le passioni di una vita, la musica e le parole. Sarà una serata particolare quella che, martedì 27 agosto alle ore 21, vedrà protagonisti nel cortile della Bottega Bertaccini di Faenza lo scrittore Cristiano Cavina e il musicista Vittorio Bonetti nel recital dal titolo “Zavagliando”.

Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina provengono da due mondi diversissimi: il primo è di Alfonsine, in pianura, il secondo è di Casola Valsenio, in mezzo agli Appennini. Bonetti è una vera istituzione nel “pianobar”, quello che alle feste si canta tutti insieme, Cavina racconta storie, persone e fatti con la scrittura.

Proprio Cavina ha più volte confidato di come, da giovane, non potesse andare ad ascoltare il Bonetti alle Feste dell’Unità, perché la nonna, fervente cattolica, gli proibiva di frequentare tutto ciò che era in odore di comunismo. Ora i due recuperano il tempo perduto e lo fanno raccontando la nostra terra e le sue storie usando le passioni di una vita, la musica e le parole.

Vittorio Bonetti ha recentemente pubblicato il suo nuovo CD dal titolo “Made in Romagna” che contiene brani storici e tradizionali riarrangiati e alcune sue nuove composizioni.

All’interno compare anche la canzone “Zavagliando” che prende spunto dal libriccino omonimo di parole, frasi e modi di dire dell’Italiano di Romagna, pubblicato dalla Bottega Bertaccini.