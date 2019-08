L’Unione della Bassa Romagna esprime soddisfazione per la nomina dei nuovi dirigenti scolastici

In seguito alla pubblicazione del Decreto con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha individuato le scuole a cui sono stati destinati 207 nuovi dirigenti scolastici, di cui 44 in Provincia di Ravenna, l’Unione dei Comuni ha espresso il proprio compiacimento:

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia delle avvenute nomine dei nuovi dirigenti scolastici che pongono fine al periodo delle precarie reggenze – ha dichiarato Enea Emiliani, Sindaco referente per le Politiche Educative – Tutti gli istituti comprensivi, il Cpia e le scuole secondarie di secondo grado della Bassa Romagna avranno un dirigente scolastico di ruolo, condizione ottimale per la gestione e la programmazione delle attività degli istituti e per rafforzare la qualità della relazione e della collaborazione con tutte le istituzioni del territorio.

Dalla scuola passa il futuro della nostra società. Grazie ai reggenti che in questi anni, nonostante le difficoltà, hanno diretto le nostre scuole con riconosciuta professionalità. Un grande augurio di buon lavoro ai nostri nuovi dirigenti scolastici.”