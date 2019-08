A Massa Lombarda tutto pronto per la Festa della Ripresa e il Palio del Timone

Fervono i preparativi per la 44^ edizione della Festa della ripresa di Massa Lombarda, in programma dal 31 agosto all’8 settembre, che promette, come ogni anno, di coinvolgere e rivitalizzare l’intera comunità massese.

Il programma è ormai ultimato ed è ricco di eventi per tutti, come la serata giovani a cui sono invitate band musicali di ragazzi massesi (dal JYL e dall’Oratorio); la serata musical, in cui si cimenteranno tanti ragazzi della comunità; il grande ritorno della commedia dialettale; infine, la serata del Palio. Naturalmente, non mancherà uno stand gastronomico che proporrà i piatti della tradizione, la serata pesce e gli ottimi tortellini fatti dalle “azdore” massesi.

Il programma

Si comincia sabato 31 agosto con una serata a base di musica. Alle 19 si inizia con DJ SET e dalle 21 sul palco dell’Oratorio si alterneranno la Wanderlust cover band e un neonato gruppo di ragazzi di Massa e dintorni, il MUSICA DALVIVO.

Domenica 1 settembre è la giornata dedicata alla famiglia. Alle 10.30 la messa della comunità nel campo dell’Oratorio, a seguire il pranzo dell’ospitalità organizzato dalla Caritas. Nel pomeriggio, dalle 16, giochi per bambini di ogni età, organizzato dal gruppo famiglie e con l’intervento del LUDOBUS SCOMBUSSOLO, un furgone carico di giochi a disposizione di tutti: bambini, adulti, famiglie, ragazzi; il campo dell’Oratorio diventa ancora una volta lo spazio per il divertimento di tutti.

La sera si conclude con il teatro dialettale de LA CUMPAGNI’ D’LA ZERCIA che presenterà ZIBALDON RUMAGNOL, una raccolta di spassosi momenti in dialetto romagnolo.

La festa riprenderà mercoledì 4 settembre con una serata che vedrà protagonista il menù di pesce al ristorante ed il musical VENTI DI PACE sul palco, presentato dai bambini e ragazzi del coro parrocchiale LE DOLCI NOTE e con la collaborazione dei giovani di AC ed AGESCI.

Venerdì 6 settembre è la serata del DINDONDERODORO, un appuntamento oramai tradizionale per la festa della ripresa. Le canzoni dello zecchino doro nella voce dei bambini e dei ragazzi di Massa Lombarda.

Sabato 7 settembre è dedicato alla danza con il gruppo GAMMA CLUB di Imola che dalle 21 presenterà sul palco il suo repertorio di balli: dal liscio ai latini.

Infine, domenica 8 settembre, è il giorno del PALIO del TIMONE, la contesa tra i quartieri della città di Massa Lombarda. Nella mattina sfilata storica dei quartieri, messa in San Paolo ed indizione del palio. Dalle 12.30 stand aperto per il pranzo; dalle 18 Palio del timone nel campo dellOratorio.

Tutte le sere della festa, dalle 19, apertura stand gastronomico con i sapori della cucina tradizionale romagnola: tortellini fatti a mano – carne alla griglia – polenta al ragù – piadina e pizza fritta, dolci casalinghi.

Mercoledì 4 settembre anche menù pesce (su ordinazione 349 5206409 Paolo, 348 0406642 Laura, 338 5347352 Paola).

IL PALIO DEL TIMONE

Nasce nel 1976 dalla volontà di istituire un momento di gioco, che fosse una occasione di competizione e di incontro per i Quartieri e per la Comunità. Protagonisti della contesa sono appunto i Quartieri.

I quattro timoni, disposti a croce e posti ad un’altezza di circa un metro da terra, sono imperniati al centro in modo da consentire alla giostra di ruotare in ambedue i sensi. I Quartieri si sfidano a coppie in un girone all’italiana mettendo in campo, in ogni manche, sei tiratori.

L’obiettivo dei tiratori è di portare uno dei propri due timoni nella cosiddetta zona palio e tenerlo all’interno di essa per dieci secondi. In tale caso il Quartiere vincente si aggiudica tre punti, quello sconfitto zero. Se scadono gli otto minuti senza che nessuno dei due Quartieri vinca in zona palio, si aggiudicano due punti al Quartiere che allo scadere del tempo si trova più vicino a quest’ultimo e un punto all’altro Quartiere.

Terminate le eliminatorie i due Quartieri che hanno totalizzato più punti si affrontano in finale. Lo spettacolo è garantito.

Il Palio si svolge nel pomeriggio, ma sin dalla mattina cortei di figuranti in costumi della Massa di Francesco D’Este, musici e sbandieratori percorreranno le strade del centro del paese per annunciarne lo svolgimento, convergendo infine nel sagrato della chiesa San Paolo dove avrà luogo l’indizione del palio ed il sorteggio dell’ordine di tirata.

Nel pomeriggio l’appuntamento per i tiratori è nella piazza del Municipio dove avrà luogo il giuramento dei giudici di quartiere e da dove in corteo con gli stendardi, ci si recherà all’Oratorio per lo svolgimento della contesa.

L’edizione del 2018 ha aggiunto una emozione particolare: a distanza di oltre 30 anni è tornato sul gradino più alto del podio il quartiere San Paolo. Il quartiere si è presentato con una squadra di giovani ed ha inanellato una serie di spendide contese, sino alla bellissima finale, vinta contro il quartiere San Giovanni, grande mattatore degli ultimi anni.

È stata veramente una spendida serata, di grande spettacolo e di forti emozioni, offerta dall’Oratorio e dalla comunità cattolica alla foltissima presenza dei cittadini tutti impegnati a tifare ed incitare il proprio quartiere e, un attimo dopo, a festeggiare tutti assieme la splendida vittoria del San Paolo.