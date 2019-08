Bellestate a Ragone: cappelletti, salsiccia e piadina e un pomeriggio di laboratori per bambini con il Cestha

Attività per adulti e bambini a Ragone, nell’area verde dell’ex scuola elementare in via Ragone Vecchio 13, organizzate dal comitato cittadino e dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Mercoledì 28 agosto a partire dalle 19.30 tradizionale festa d’estate con cappelletti, salsiccia, piadina e ciambella. Durante la serata accompagnamento musicale con Alex Ferro Acoustic Quartet (Alex Ferro, voce e chitarra; Luca Guerrini, basso e cori; Lorenzo Mercuriali, percussioni; Andrea Bonetti al pianoforte) e Miss Cecily Black and White Duo (Cecilia Ottaviani, voce; Cristiano Costa, pianoforte).

Sabato 31 agosto alle 16 in collaborazione con Cestha, Centro sperimentale per la tutela degli habitat, pomeriggio dedicato ai bambini e alle bambine fra i 3 e i 14 anni: laboratori e giochi a squadre all’aria aperta.