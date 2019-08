Cena e concerto. Shel Shapiro e Maurizio Vandelli all’hotel Cavallino di Faenza

Proseguono le Cena & Concerto di Monte Brullo all’Hotel Cavallino a Faenza in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza. Mercole di 28 agosto 2019, al Monte Brullo dell’Hotel Cavallino, la rassegna Cena & Concerto a partire dalle 20 si chiude con la coppia Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, l’ex leader dei Rokes e l’ex leader dell’Equipe 84 per la prima volta insieme a Faenza in Love & Peace Live Tour.

Il 4 settembre 2019 sarà la volta de il Gallo Team con il bassista di Vasco Gallo mentre, l’11 settembre, torna Pupo. In occasione del MEI 25 e’ previsto il live di Bobby Solo.

Shel Shapiro, pseudonimo di David Norman Shapiro, (Londra, 16 agosto 1943) è un cantante, musicista, attore e produttore discografico inglese, noto anche per essere stato il cantante del gruppo storico The Rokes, quattro ragazzi inglesi che vendettero milioni di dischi e segnarono profondamente l’immaginario delle giovani generazioni di allora tra musica, costume, politica e società.

Maurizio Vandelli nasce a Modena il 30 marzo 1944. Si forma artisticamente in anni in cui il fermento musicale internazionale era segnato dalla musica beate dalla musica pop. Inizia ad esibirsi con l’amico Victor Sogliani in locali estivi sulla costa romagnola e marchigiana. Lasciati gli studi decide di incidere un primo disco e riesce a proporsi per un impegno di tre mesi in Spagna.