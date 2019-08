Domenica 1° settembre la “StraWoman” animerà le strade di Faenza

Domenica 1° settembre alle ore 18 a Faenza è prevista la partenza di STRAWOMAN, il più grande tour d’Italia dedicato alle donne! Il ritrovo e il via sono fissati in Via Filanda Vecchia 21. STRAWOMAN è la corsa-camminata riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L’occasione giusta per fare sport, conoscersi, riunirsi e trascorrere una giornata insieme.

Nata nel 2011, STRAWOMAN è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione. Protagoniste della giornata sono le donne, unite da un unico traguardo: combattere la violenza contro le donne. STRAWOMAN infatti sostiene che lo sport è motore di cambiamento sociale e promuove il NO ad ogni violenza sulle donne.

A seguire grande Festa con musica, dj, animazione, balli. Dalle ore 19 apertura Stand Gastronomico.

INFO: 331.4370677 / info@strawoman.it