Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. Lettori volontari di Nati per Leggere a Villagelato

Nella serata di domani, mercoledì 28 agosto, a partire dalle 20.30, Villagelato – la gelateria artigianale gestita dai ragazzi Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo a Ponte Nuovo – organizza “Letture golose”, un appuntamento con l’associazione “Nati per Leggere”, che si svolgerà all’interno dell’Area Sportiva e Culturale della Fondazione in via del Pino 102 a Ponte Nuovo.

Si tratta di un’iniziativa gratuita in cui volontarie e volontari di “Nati per Leggere” intratterranno tutti i bimbi presenti con divertenti letture sotto le stelle. Lo scopo dell’incontro è proprio quello di promuovere le letture ad alta voce per genitori con bambine e bambini di diverse età.

“Le lettrici e i lettori di “Nati per Leggere” rappresentano una risorsa molto importante per la città ed un rinforzo positivo nei confronti della promozione della lettura – – spiega la presidente della Fondazione, Paola Morigi – E il Nuovo Villaggio del Fanciullo, che punta molto sulla forza delle sinergie tra progetti ed iniziative di promozione sociale e culturale, ha avviato la collaborazione con Nati per Leggere con lo scopo di diffondere, anche all’interno dei propri spazi, la cultura della lettura fin dalla tenera età”.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Ravenna e dell’Istituzione Biblioteca Classense.