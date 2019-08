Ravenna. In vendita gli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti

Aperta la vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti per l’anno scolastico 2019/2020, in vista della nuova programmazione invernale dei servizi (dal 16 settembre 2019, primo giorno di scuola, al 6 giugno 2020, termine delle lezioni).

L’abbonamento al trasporto dedicato agli studenti, in linea con quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna, è un abbonamento Under 26, valido tutto l’anno (365 giorni dalla data prescelta dal cliente).

Lo scorso anno sono stati oltre 25.000 gli studenti che hanno viaggiato con i servizi Start in tutta la Romagna.

Confermato il quadro tariffario dello scorso anno:

annuale Under 26 per 1 zona 235 €*

annuale Under 26 per 2 zone 303 €

annuale Under 26 per 3 zone 380 €

annuale Under 26 per 4 zone 428 €

annuale Under 26 per 5 zone 471 €

annuale Under 26 per 6 zone 510 €

*(200€ per la sola rete urbana di Ravenna, 243€ litorale + rete urbana di Ravenna).