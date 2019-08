Lugo. Ultima settimana di appuntamenti per la rassegna cinematografica al chiostro del Carmine

Ultima settimana di appuntamenti per la rassegna cinematografica estiva “Arena del Carmine” al chiostro del Carmine di Lugo (piazza Trisi 4).

Martedì 27 agosto è in programma la terza e ultima anteprima nazionale con L’amour flou. Come separarsi e restare amici di Romane Bohringer e Philippe Rebbot.

Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano e racconta la storia di Romane e Philippe, coniugi separati che per il bene dei figli traslocano in due appartamenti autonomi collegati dalla camera dei bambini.

Mercoledì 28 agosto spazio a Il corriere – The mule di Clint Eastwood. Earl Stone è un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un auto. Compito semplice, ma, ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano.

Giovedì 29 agosto torna all’Arena del Carmine Bohemian Rapsody di Brian Singer, mentre venerdì 30 agosto arriva Green Book di Peter Farrelly.

Sabato 31 agosto c’è Book Club – Tutto può succedere di Bill Holderman. Quattro amiche non più giovani fanno parte di un club del libro nel quale condividono letture e si scambiano consigli. Diane è rimasta vedova dopo 40 anni di matrimonio; Vivian, nonostante l’età, ancora si rifiuta di imbarcarsi in una relazione seria; Sharon è un giudice federale ritiratasi a vita privata dopo il divorzio; Carol ha un matrimonio saldo ma affievolito dalla routine. La lettura del best seller erotico Cinquanta sfumature di grigio sconvolge le vite sentimentali delle quattro donne, ciascuna alle prese con nuovi incontri o vecchi rapporti da ravvivare.

Infine, domenica 1 settembre chiude la rassegna il film Rocketman di Dexter Fletcher, che racconta la vita di Reginald Dwight, rockstar multimilionaria nota al mondo con il nome d’arte di Elton Hercules John.

Le proiezioni iniziano alle 21.15. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 13, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. È possibile acquistare, al costo di 13 euro, l’abbinamento cena&cinema con i locali convenzionati Jolly Lugo e Vineria Rossini (si consiglia la prenotazione).

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.