Campagna per la sicurezza degli anziani. Venerdì 30 agosto, presentazione di Più sicuri insieme

Il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino presenterà, nel corso di una conferenza stampa convocata per il 30 agosto, le azioni proposte dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato di Ravenna da realizzarsi in occasione della quarta edizione di “Più sicuri insieme”, campagna nazionale per la sicurezza degli anziani, organizzata con la collaborazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Presso la Prefettura di Ravenna, infatti, è istituito il Comitato di coordinamento per la prevenzione delle truffe, in particolare di natura finanziaria, agli anziani e alle persone dotate di bassa educazione finanziaria, con il ruolo di svolgere un’attività di raccordo tra le diverse iniziative in materia, prevalentemente di carattere informativo e formativo.

L’A.N.A.P. Confartigianato di Ravenna si farà carico di predisporre – dal prossimo mese di settembre – l’installazione temporanea di un gazebo presso le piazze dei Comuni della provincia in occasione dei mercati rionali, provvedendo con propri referenti alla distribuzione di materiale informativo.

Saranno presenti anche i rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali che forniranno informazioni utili sui comportamenti da porre in essere per prevenire il fenomeno delle truffe e, contestualmente, potranno acquisire contatti, obiettivi e segnalazioni locali riguardanti il fenomeno stesso.