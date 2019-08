Ceramic summer school al MIC di Faenza: le mille sfaccettature della ceramica

Dal 2 al 6 settembre torna al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza l’appuntamento con Ceramic Summer School, il campus estivo dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Le tecniche ceramiche viste come opportunità per i bambini di stimolare e sviluppare la loro innata creatività, divertendosi attraverso la manipolazione di un materiale semplice e naturale come l’argilla.

Il campus è strutturato come campus giornaliero o con possibilità di frequentazione solo mattutina o pomeridiana; ogni corso svilupperà un tema specifico e alternerà il percorso ceramico a quello artistico e di pittura. Entrambi i percorsi porteranno alla realizzazione di elaborati creati in tutto e per tutto dai bambini. Dopo le settimane di giugno dedicate rispettivamente al genio Leonardo Da Vinci e a CeraMIC Masterchef, la settimana di settembre affronterà il tema “In viaggio con Picasso – dal blu al rosa”, aspettando la mostra dedicata proprio al celebre pittore e scultore spagnolo che si terrà al MIC dal 1° novembre.

L’iscrizione al campus è obbligatoria, per informazioni e prenotazioni: 335 1209933 – didattica.mic@atlantide.net

http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/ceramic-summer-school-2019-al-mic-faenza-settembre/