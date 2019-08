Cervia. Al via la prima cena partecipata promossa dalla Sala Malva Nord

In vista della conclusione della stagione estiva, giovedì 29 agosto alle ore 20.00 gli operatori della Sala Malva Nord invitano il quartiere e la cittadinanza a concludere gli eventi del mese con una “cena partecipata”, una serata che abbia i colori del mondo e i sapori di casa.

“Come ogni esperienza collaborativa, ognuno potrà partecipare portando un assaggio di una pietanza della propria tradizione regionale o nazionale – spiegano gli organizzatori -. Non grandi quantitativi, ma voglia di stare insieme e scambiare le proprie tradizioni”.

Durante la cena verranno letti brevi racconti, riguardanti le abitudini del proprio folclore e della propria memoria, che i partecipanti vorranno condividere con i commensali.

Il piccolo buffet è totalmente gratuito così come la partecipazione alla serata. Non è necessario portare piatti.

Per info: 0544 979265-266