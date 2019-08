Concerti nella pineta di Milano Marittima. Ultimo appuntamento con il coro Ruben

Si conclude la quarta edizione dei concerti in pineta “In Canto della natura”, che vede in programma per mercoledì 28 agosto, alle 18 nel suggestivo scenario dell’ingresso della pineta di Milano Marittima, nei pressi dello Stadio dei Pini Germano Todoli, un saggio – esibizione musicale del Coro Ruben nato in seno alla Scuola di Musica G. Rossini di Cervia.

Le voci dei giovani e giovanissimi componenti del coro “RUBEN” risuoneranno all’interno del magnifico scenario della pineta. Ricco e poliedrico è il repertorio della formazione musicale, che è diretta da Angela Marconi, docente alla Rossini.

Il repertorio dei “Ruben” spazia dal gospel alla polifonia antica, dal rock alle colonne sonore di film, ed altro ancora. L’accompagnamento strumentale è affidato alla tastiera di Raffaella Benini, docente alla Rossini. Voci soliste Camilla Morandi, Anita Ronconi e Caterina Nanni; alle chitarre Giuseppe Lamontagna e Ciro Liberatore; alla batteria Antonio Casalino.

La rassegna musicale è promossa da:

La Pineta APS, in collaborazione con: Scuola di Musica Comunale G. Rossini, Associazione Cervia Musica, Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, Circolo Pescatori La Pantofla, Lions Club Cervia Ad Novas, Libera Università per Adulti, Terme di Cervia e Consiglio di Zona di Milano Marittima.

L’ingresso ai concerti è gratuito e al termine viene offerto un aperitivo agli intervenuti da parte dell’Associazione La Pineta APS.

“Si conclude con un bilancio ampiamente positivo il ciclo estivo dei Concerti in pineta in termini di successo delle iniziative, di partecipazione e di interesse per concerti in grado di soddisfare varie esigenze musicali – spiegano gli organizzatori -. Il successo riguarda anche il gioco di squadra tra vari enti ed associazioni locali per dare continuità ad un’iniziativa che valorizza la musica come espressione artistica fortemente legata alle istituzioni musicali e all’associazionismo di Cervia”.