Incontri a Catena in piazza Dante a Russi. Margherita Oggero presenta Guerra e pane

Anche quest’anno si rinnovano gli appuntamenti con la rassegna letteraria estiva Incontri a Catena, ogni mercoledì sera, in piazza Dante a Russi. Il prossimo in programma è per mercoledì 28 agosto alle 21, con Margherita Oggero e il suo libro “Guerra e pane”.

La rassegna letteraria è a cura dell’Associazione Kultura, la libreria LibriMi di Miranda Blosi, il Bar Centrale e la gastronomia Delithia e il moderatore delle serate è Simone Cellini.

Durante le presentazioni sarà possibile cenare, usufruire del servizio bar, cantina e gelateria e acquistare libri.

Ogni mercoledì, fra i presenti, verrà sorteggiata una persona che riceverà in omaggio il libro presentato.

Programma:

Mercoledì 28 agosto 2019

Margherita Oggero

presenta il suo libro “Guerra e pane”

Mercoledì 4 settembre 2019

proiezione del film

Tanai

ovvero “Dove l’uomo ha trovato la via e non è più legato alla ruota”

Regia di Emilio Vita

Prenotazioni: 338 5813937

Per info:

338 5813937 Raffaella

0544 583219

333 4535018 Miranda