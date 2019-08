Spaesamenti e Radicamenti: dal 7 al 15 settembre a Ravenna torna Ammutinamenti

Il Festival Ammutinamenti torna in città dal 7 al 15 settembre per stabilire nuove mappe per decifrare il nostro tempo, attraverso la pratica della Danza Contemporanea.

“Abbiamo bisogno di un diverso paradigma culturale per tradurre la complessità che ci circonda – spiegano gli organizzatori del Festival -, contratta tra lo Spaesamento che deriva da una caduta della certezza dei vecchi confini spazio-temporali e il Radicamento necessario per un nuovo modo di abitare la casa collettiva in cui viviamo. Si tratta di tracciare un “sentirsi a casa” familiare, dentro qualcosa che conosco, che ri-conosco e fa parte della mia identità, un’identità non fissa ma sempre mobile, dinamica”.

Ammutinamenti 2019 racconta questo, attraverso spettacoli che narrano la nostra identità molteplice, spaesata e impaurita e, allo stesso tempo, radicata, profonda, creativa, incantante, lavorando sugli attraversamenti, indicando possibilità inedite di articolare emozioni, narrazioni e interpretazioni riguardo le differenze, le culture, le cittadinanze e le forme di convivenza nella nostra contemporaneità.

Questi gli artisti che si esibiranno al festival:

Fabrizio Favale/Le Supplici – Dewey Dell – Hisashi Watanabe – Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi – Nicola Galli – Silvia Gribaudi – Olimpia Fortuni – Leonardo Maietto – Yeinner Chicas – Bassam Abou Diab – Giada Vailati – Sara Sguotti – Pablo Girolami – Ottavia Catenacci – Giselda Ranieri – Fabio Novembrini – Maria Vittora Feltre e Luca Zanni – Adriano Bolognino – Nicolas Grimaldi Capitello – Roberta Ferrara – Giovanni Napoli – Greta Francolini – Claudia Gesmundo e Vera Sticchi – Maria Focaraccio e Maria Giulia Serantoni – Lucrezia Maimone – gruppo nanou – Silvia Dezulian – Andrea Dionisi – Marina Donatone – Sebastiano Geronimo – Marco D’Agostin con il Balletto di Roma – Moreno Solinas e Igor Urzelai con MMContemporary Dance Company – Francesca Foscarini con il Nuovo Balletto di Toscana.

A questo link il programma completo della manifestazione: http://www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti/calendario-2/