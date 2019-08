Cervia. Ultimo appuntamento alla scoperta del Borgo dei Pescatori

Giovedì 29 agosto, dalle 17,30 alle 19 si conclude il programma estivo dell’iniziativa “Aperitivo con i Pescatori “.

Il ritrovo è nei pressi della Torre San Michele. Da qui è prevista una visita guidata al Borgo dei Pescatori con racconti su storia, tecniche di pesca e tradizioni della marineria cervese. È in programma un’introduzione di carattere storico a cura di Renato Lombardi.

A seguire l’illustrazione delle caratteristiche della barca storica “Maria”, ormeggiata alla banchina di fronte alla Torre San Michele, a cura di Luigi Padoan.

La passeggiata a cura dello stesso Padoan e di Carlo Bonaldo proseguirà lungo il Borgo Marina di fronte alle storiche case a schiera abitate un tempo dalle famiglie dei pescatori.

Nel percorso si potranno ammirare le 24 riproduzioni in scala realizzate a cura di Giuseppe Zannini, delle multicolori “vele al terzo” della marineria cervese, collocate nei lampioni della strada.

Con l’arrivo al Circolo Pescatori è prevista la degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal .(i “canterini e musicanti” del Circolo).

Collabora attivamente all’iniziativa la gestione del Circolo Pescatori mentre il coordinamento delle passeggiate nel Borgo Marina è a cura di Gastone Guerrini.

Per partecipare all’iniziativa è prevista la prenotazione presso Cerviaturismo (tel. 0544 974400 – sede nella Torre San Michele).

La quota di partecipazione è di € 6 per gli adulti e di € 3 per bambini fino a 12 anni. Il ricavato dell’iniziativa va sostegno delle spese per il restauro e per la manutenzione della barca storica “Maria” (lancia a vela del 1949, recuperata e salvata dai volontari del Circolo Pescatori).