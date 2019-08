Finalissima del concorso “RI…Cantare a Riolo” condotta da Mauro Turrini e Luca Piazza

Per la quindicesima edizione del concorso canoro nazionale “RI..Cantare a Riolo” è arrivato l’ultimo atto per l’anno 2019. Sabato 31 agosto, alle ore 21, in corso Matteotti, avrà luogo la finalissima condotta da Mauro Turrini e dal fonico Luca Piazza.

La manifestazione, promossa dall’associazione culturale “Romagna” e dalla sua presidente Giuliana Montalti con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, Avis, Aido, Pro Loco e comune di Riolo Terme.

Dodici i finalisti: Viola Ragazzini, Alessia Colucci, Martina Pennino e Anna Mingazzini di Faenza, quindi Fancesco Amadei di Forlì, Beatice Bonocore di Dovadola (Forlì-Cesena) , Jasmine Costa di Lugo, quindi Giorgia, Lucia e Tommaso Traversi di Fratte (Pesaro-Urbino), Francesca Bernardini di Mercatino Conca (Pesaro-Urbino) e Michelangelo Buttol di Belluno.

La giuria, come avviene ormai dalla prima edizione, è presieduta da don Sante Orsani affiancato da diversi esperti del mondo musicale. Ospiti della serata finale Sara Dall’Olio di Cervia, Federica Pinto di Bertinoro (vincitrice dell’edizione 2018), Luca Castiglioni di Penna Sant’Andrea (Teramo), già campione del mondo di organetto e Giorgio Menna di RCB che ospiterà in una trasmissione radiofonica il vincitore. Particolarmente attesa la partecipazione di Sgabanaza.