Il centrocampista Filippo Lora si unisce al Ravenna FC. Passaggio temporaneo dal Monza

Il Ravenna FC ha raggiunto l’accordo con l’ A.C. Monza per il passaggio a titolo temporaneo del centrocampista Filippo Lora, che vestirà i colori giallorossi fino al 30 giugno 2020.

Classe 1993, il giovane giocatore ha compiuto la trafila nel settore giovanile del Milan, divenendo il capitano della formazione primavera vestendo inoltre la maglia del Cittadella in serie B e C passando poi al Monza.

75 presenze e 7 goal nell’ultimo lustro per Filippo Lora con la stagione 2015-2016 tra le migliori del nostro.