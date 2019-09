A Villa San Martino di Lugo ritorna la festa “Par non sminghes”

Tra sapori, giochi e tradizioni di una volta, la Società di mutuo soccorso, cultura e sport di Villa San Martino di Lugo organizza fino a domenica 1 settembre, la 15esima edizione della festa “Pan non sminghes”. Venerdì 30 agosto alle 18 finale del Torneo di calcio e a seguire la premiazione; alle 19 a spasso per Villa San Martino, camminata per tutti di circa un’ora; alle 21.30 intrattenimento musicale con i Mama Mouse.

Sabato 31 agosto alle 15 “Pompieropoli” a cura dei Vigili del fuoco di Ravenna, per i bambini che vogliono giocare a fare i pompieri; alle 15.30 dimostrazione e prova di scherma e rugby; alle 17.30 sbandieratori e musici del Rione Cento, con dimostrazione e prove per tutti; alle 21.30 intrattenimento musicale con i Flints.

Domenica 1 settembre alle 9.30 santa messa; alle 10.30 dimostrazione di tai chi- qi gong; alle 12.30 apertura dello stand gastronomico; alle 15.30 tecniche di difesa personale e arti marziali con il maestro Stefano Tabanelli; alle 17 lezioni di zumba a cura di Rita Gramigna; alle 21 la compagnia dilettantistica “Divertiamoci” di Villa San Martino presenta la commedia Tot i i chèsca indentar.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Lugo in collaborazione con la Circoscrizione di Villa San Martino e Zagonara, i ragazzi della parrocchia, le donne del volontariato, il centro civico, i ragazzi della Millepiedi e il circolo Acli. La società di Mutuo soccorso ha sede in vicolo del Mutuo soccorso 21, a Villa San Martino di Lugo. Per informazioni contattare il numero 339 2137267 (Antonietta Viola).