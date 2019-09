Marina di Ravenna. Domenica 1 settembre c’è il Palio della voga di Ravenna

Domenica 1 settembre dalle 20.15 il bacino pescherecci di Marina di Ravenna si trasformerà in un “campo di battaglia” per la prima sfida tra i bagnini della Romagna. Gli sfidanti giungeranno a Marina dai Lidi ferraresi e dalle spiagge del riminese, per la prima edizione del Palio della voga di Ravenna.

“L’idea è nata nel marzo 2019 – spiega Andrea Vasi dell’Endas Ravenna – per sviluppare un’iniziativa unica nel suo genere per la cittá di Ravenna. Endas Ravenna, che da anni svolge promozione sportiva sociale nel territorio, con la fondamentale collaborazione del Salvamento Ravenna ha voluto costruire un progetto allo scopo di divertire i cittadini”.

“Fino al 2012 è stata Cervia ad ospitare la sfida tra i bagnini – prosegue Vasi -. Poi l’iniziativa non è stata più replicata e se ne sentiva la mancanza. Quindi, io e Simona Tarlazzi, abbiamo pensato di riproporla a Ravenna.”

“Sarà un evento sportivo senza scopo di lucro che vedrá gareggiare l’uno contro l’altro i bagnini e le bagnine, nel format al femminile del palio, dentro la suggestiva cornice dello squero pescatori” conclude.

I protagonisti delle spiagge romagnole si sfideranno a colpi di ” remi” per vincere il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della riviera.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere per la città di Ravenna, un progetto per far divertire i cittadini, in un mix tra folklore e attualità mette in scena uno spettacolo per tutte le età.

Il percorso prevede un’andata e ritorno lungo la darsena dei pescatori, con virata alla boa per un totale di metri 200/220, con vogata classica in piedi sui mosconi. Gli sfidanti gareggeranno a batterie da due, con eliminazione diretta.

L’iniziativa è a cura di Endas Ravenna e soc. Naz. Salvamento sezione di Ravenna, con il patrocino del comune di Ravenna.