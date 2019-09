Morie di pesci lungo la costa. Ferrari (Daphne): “È colpa dell’upwelling, non di sostanze inquinanti”

Lungo la costa settentrionale dell’Emilia-Romagna sono state numerose le segnalazioni di morie di pesci spiaggiati. Quali siano le cause, i fattori e le condizioni scatenanti, lo ha chiarito Carla Rita Ferrari, Responsabile Struttura Oceanografica Daphne.

“Nel pomeriggio/sera di mercoledì 28 agosto sono spirati venti di Libeccio da terra, rilevati anche dalla Stazione mareografica integrata di Arpae situata a Porto Garibaldi, che hanno innescato un fenomeno di upwelling (spostamento delle masse d’acqua superficiali verso il largo) richiamando sotto costa le acque di fondo povere di ossigeno. Tale condizione ha favorito lo spiaggiamento di pesci bentonici sofferenti che creano un forte impatto visivo sui bagnanti destando curiosità e allarmismo”.

La Ferrari sottolinea, con certezza, che tale situazione non deriva da apporti di sostanze inquinanti nelle acque di mare ma come conseguenza di eventi eutrofici che si verificano periodicamente lungo la costa emiliano-romagnola, anche se questa condizione mostra un trend in miglioramento negli ultimi anni.

“La scarsità di ossigeno a livello del fondo marino in questi casi può favorevolmente essere risolta dall’instaurarsi di mareggiate che innescano un rimescolamento di tutta la colonna d’acqua – prosegue -. É importante ricordare che le stesse condizioni eutrofiche sono il fulcro per avere un’area produttiva per pesca e molluschicoltura”.

Le condizioni favorevoli all’innescarsi del fenomeno di morie di organismi marini bentonici sono in generale riconducibili a:

– condizioni eutrofiche prolungate delle acque (crescita di microalghe) dovute ad apporti di acqua dolce dai bacini costieri;

– persistenza di condizioni di mare calmo;

– scarso idrodinamismo che non facilita il miscelamento/diluizione delle acque;

– persistente carenza di ossigeno sul fondo;

– marcato innalzamento delle temperature delle acque, con valori in superficie prossimi ai 30°C.