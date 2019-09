Al Centro Sociale di Pisignano Festa di Fine Estate con omaggio musicale a Gianni Ghetti

Questa sera, sabato 31 agosto alle ore 21, nel Centro Sociale di Pisignano, all’interno della Festa di Fine Estate, assisteremo ad un triplice concerto per ricordare il musicista forlivese Gianni Ghetti recentemente scomparso. L’Adriatic Dixieland Jazz Band, il quartetto vocale “Vociferando Band” e la Old Station Jazz Band di Forlì si esibiranno per rendere omaggio all’amico e collega alternando la musica e gli aneddoti più divertenti della sua lunga carriera. Ingresso libero