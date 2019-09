Cotignola: Dem rivela al pubblico i nuovi murales realizzati nel villaggio Unrra

Domenica 1 settembre saranno rivelati al pubblico i nuovi murales realizzati dall’artista Dem a Cotignola, nel villaggio Unrra. Per una settimana Dem ha lavorato su alcuni muri del cosiddetto villaggio Unrra (acronimo di United Nations Relief and Rehabilitation Administration), edificato nell’immediato dopoguerra per l’assistenza e la riabilitazione delle zone particolarmente danneggiate dalla catastrofe bellica, come appunto Cotignola. L’artista ha voluto raccontare in particolare la permanenza a Cotignola del noto filosofo Ernesto de Martino durante il passaggio del fronte.

Il primo settembre sarà possibile ammirare queste nuove opere di street art insieme all’autore, che per l’occasione dialogherà con l’antropologo Riccardo Ciavolella, autore di un saggio dedicato proprio alla permanenza cotignolese di Ernesto de Martino (L’etnologo e il popolo di questo mondo, Meltemi 2019). L’appuntamento è alle 18 al campo sportivo di via Alighieri, per un aperitivo alla festa della Sfujareja, a cui seguirà la visita in ai nuovi murales.

Inoltre, sempre domenica ci sarà un’escursione guidata attraverso i numerosi murales di Cotignola, condotta da Romagna Sentieri; l’appuntamento è alle 16 presso il parcheggio di via Cenacchio (necessaria la prenotazione al numero 349 3523188); la passeggiata si unirà all’aperitivo, per prendere poi parte alla presentazione delle nuove opere di Dem.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 908826, email urp@comune.cotignola.ra.it.