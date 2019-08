Faenza al via in campionato: domenica 1° settembre trasferta sul campo del Igea Marina Bellaria

Per il Faenza calcio, dopo le due partite di Coppa Italia contro Sparta Castel Bolognese e Russi, domenica 1 settembre prende il via il campionato di Promozione.

Il Faenza, che sarà impegnato sul campo del Igea Marina Bellaria, squadra giovane e da non sottovalutare cercherà di proseguire la crescita di una squadra quasi completamente rinnovata affidata all’allenatore Alessandro Moregola. Sono ben 10 i giocatori nuovi inseriti nel team guidato dal mister ravennate.

“E’ una sfida nuova per me – dice Moregola – cercare un rilancio della squadra con l’obiettivo di creare un gruppo in grado di ben figurare. Dobbiamo lavorare ancora con impegno e intensamente, ma ci sono volontà e disponibilità nei ragazzi. Siamo consapevoli che il campionato è molto competitivo e con squadre che hanno investito e sono ben attrezzate”.

La formazione biancoazzurra ha dimostrato di essere sulla buona strada anche se per trovare l’amalgama giusto c’è ancora bisogno di tempo.

Nell’ultima rifinitura, mister Moregola ha mischiato un po’ le carte ed è difficile ipotizzare la formazione che scenderà in campo. Si sono allenati a parte Ferraresi e Navarro, di cui è difficile il recupero.

Ad arbitrare il match il signor Fausto Giannini Sanguettoli della sezione di Bologna, coadiuvato dai guardalinee Leonardo Gallo di Imola e Federico Corbelli di Rimini.

Per chi vorrà seguire allo stadio “Bruno Neri” la nuova stagione biancoazzurra assistendo alle partite casalinghe, le prime due consecutive, domenica 8 settembre con il Gatteo e la successiva con la Vis Misano, è possibile sottoscrivere l’abbonamento.

Informazioni al centro sportivo San Rocco, tel. 0546 29142, orari segreteria: martedì, giovedì, venerdì (ore 17-19).

Dalla società informano che per le aziende che vogliono sostenere la squadra biancoazzurra nel campionato di Promozione e il suo impegno di rilevante valore sociale sul territorio nel settore giovanile, sono disponibili forme integrate di comunicazione e promozione attraverso vari strumenti. Per informazioni tel. 334 3699942 Emilio Berdondini.