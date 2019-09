Festa di Fine Estate al Caffè della Molinella di Faenza, con tanta musica

Domenica 1° settembre mattina speciale in piazza della Molinella a Faenza: in calendario la Festa di Fine Estate, tutta musicale. Il Caffè della Molinella organizza uno spettacolo che dalle 9.15 accompagnerà il pubblico fino verso le 12 con vari momenti. Interpreti di eccezione la cantante soprano Ottavia Sisti, e i musicisti Davide Falconi al pianoforte e Lauro Lo Buono al violino.

Molto intenso e vario il programma, articolato su “memories” quindi brani di vari generi musicali con omaggi al compositore George Gershiwin, alle interpretazioni della cantante Barbara Streisand e di altri autori italiani, oltre a brani a sorpresa.

Coffee break all’intervallo e possibilità di fermarsi al buffet finale su prenotazione (tel. 0546 21903)

Gli interpreti

Ottavia Sisti fin da giovanissima ha mostrato una spiccata sensibilità artistica e voce dal timbro lirico naturale. Diplomata al Conservatorio di Pesaro, ha un vasto repertorio che spazia dalla musica sacra, liriche francesi, lieder tedeschi, arie e romanze da opere famose, brani da musical e operette, melodie pop. E’ stata ospite in diverse trasmissioni tv. Dal 2001 collabora come insegnante di canto lirico e moderno in diverse scuole di canto del territorio regionale. La sua duttilità e versatilità le hanno permesso di far parte di diversi gruppi e progetti musicali con importanti artisti.

Davide Falconi, diplomato in pianoforte con il massimo dei voti al conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, e successivamente in musica jazz, elettronica e ad utilizzo multimediale al “G.B. Martini” di Bologna, dopo l’avvio come pianista classico è approdato al jazz, al tango argentino e alla musica leggera. E’ attivo con il suo Davide Falconi’s Hot Boogie Trio (assieme a Camilla Missio e Gianluca Nanni). Dal 1995 è il pianista della band The Good Fellas con cui ha condiviso tournee e registrazione di cd al fianco del cantante e sassofonista inglese Ray Gelato. All’interno del Festival Summer Jamboree di Senigallia dedicato alla musica anni ’50 ha suonato con leggende della musica americana ì come Duane Eddy, Lloyd Price, Marshal Lytle, Ben E. King. Ha partecipato a Umbria Jazz. Collabora con il cantautore Franz Campi, con l’attore Giorgio Comaschi, con il gruppo di bossanova Estrela Guia che ha cofondato e con il cantante Alberto Bastianelli. E’ insegnante di scuola secondaria di secondo grado e di pianoforte e tastiere alla scuola Music Action di Imola.

Laura Lo Buono, fin dai primi anni manifesta un’estrema sensibilità per l’arte espressa nelle sue varie forme, dall’interesse per la pittura, il pattinaggio artistico, il canto e il suono del violino. Indirizzata dai suoi genitori e dalla violinista Nicastro (R.A.I.) a intraprendere gli studi musicali, frequenta la scuola di violino e canto corale al Conservatorio di musica di Palermo “V. Bellini”, e consegue il diploma di violino al Conservatorio di alta formazione culturale musicale “B. Maderna” diCesena. Frequenta corsi di dizione e canto, e l’Accademia del Festival di Sanremo. Aperta a qualsiasi genere musicale intraprende gli studi di cantojazz, pop. Ampia e poliedrica la sua attività didattica (docente di violino, canto moderno, teoria e solfeggio, canto moderno, pianoforte complementare, vocal coach di diversi cori polifonici) e concertistica fino poi alle composizioni, pubblicazioni e incisioni discografiche.